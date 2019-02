Assurantieclubs moeten betalen voor Beursbengel

Het onderwerp staat op de agenda van meerdere assurantieclubs. “Het komt niet zo maar uit de lucht vallen. Assurantieclubs hebben altijd voor de Beursbengel betaald via een collectief abonnement. De Federatie van Assurantieclubs betaalde per lid een bepaald bedrag aan Nibe-SVV. Na de fusie van Nibe met SVV is de Beursbengel gratis geworden voor leden van assurantieclubs. Sindsdien hebben we te maken met een jaarlijks tekort voor de Beursbengel”, zegt Dik van Velzen, woordvoerder Nibe-SVV.

Het voorstel aan de Federatie, dat twee jaar voorbereiding vergde, is dat de clubs in 2004 de helft van het bedrag voor een collectief abonnement betalen en in 2005 het hele bedrag. “Een individueel abonnement kost e 27,50, een collectief abonnement ruim de helft minder”, aldus Van Velzen. “De Federatie heeft het voorstel voorgelegd aan de clubs. Sommigen hebben spontaan ja gezegd, andere denken nog na of hebben nee gezegd. “Het kan voorkomen dat assurantieclubs een contributieverhoging moeten vragen aan hun leden. Toen de Beursbengel gratis werd, hebben een aantal clubs de contributie verlaagd.”