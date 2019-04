AssuFuture verder als Het Adviesloket

Bij het binnenkort acht medewerkers tellende kantoor is als verantwoordelijke voor de marketing aangesteld Hille Overeinder (34), die onder meer vier jaar salesmanager bij Aetax is geweest.

Per 1 juli wordt het kantoor versterkt met consultant Henny Bongers (39), afkomstig van SpaarSelect en Hyleas, die actief zal zijn in de regio Nijmegen-Uden. Dan komt ook Maarten van der Vlies (23) in dienst als schadebehandelaar en commercieel medewerker in de binnendienst. Van der Vlies komt van Anac.