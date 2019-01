Assortimenten Avéro FairGo smelten ineen

Het gaat om het Vermogensplan (hypotheek, pensioen of doelsparen), het Pensioenplan (pensioen op basis van beschikbare premie) en het Lijfrenteplan (direct ingaande lijfrente). Beleggen maakt Avéro mogelijk in zowel indexfondsen als in actief beheerde fondsen, van liquiditeiten tot emerging markets. Tussen de twaalf fondsen kan onbeperkt (gratis) worden overgestapt; dividend wordt volledig herbelegd.

Voor de administratieve verwerking wordt alleen nog gebruik gemaakt van het systeem Insunix, zowel in Amstelveen als in Leeuwarden. “De vlotte afhandeling in dit systeem is de afgelopen jaren door veel intermediairs genoemd als één van de primaire redenen om zaken met ons te doen”, zo claimt Avéro. Toepassingen van de nieuwe offertesoftware zijn onder meer: eenmalig invoeren van klantgegevens, snelle rekenmodules en uitdraaien van pensioenbrieven en aanvraagformulieren.

Volgens Avéro scoort de prijs-kwaliteitverhouding voor zowel intermediair als polishouder goed. “Een concurrentie-onderzoek door een onafhankelijk bureau naar eindkapitalen onder acht verzekeraars levert vrijwel altijd een top-drie positie op.”

Bij de arbeidsongeschiktheidsvoorwaarden kan tegen een premievergoeding van 12,5% een hogere uitkering worden verkregen of een twee klassen hogere premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.