ASR vindt ontwikkeling Basic-life ‘bevredigend’

Boermans, secretaris van de raad van bestuur van ASR Verzekeringsgroep (Fortis), erkent wel dat de resultaten van Basic-life niet voldoen aan de verwachtingen. “We hadden een snellere introductie verwacht. De omschakeling bij assurantiekantoren verloopt trager dan verwacht. Maar we gaan er zeker mee door, laat dat duidelijk zijn.”

In het jaar 2000, toen de maatschappij alleen over een lijfrenteverzekering tegen koopsombetaling beschikte, verkocht Basic-life 476 polissen, oftewel veertig per maand. Daarmee werd een brutopremie-inkomen gerealiseerd van e 7,6 mln. Het nettoresultaat was als gevolg van aanloopkosten nog flink negatief: e -1,8 mln. Deze cijfers zijn overigens afkomstig uit de vorige maand verschenen statistische uitgave van AssurantieMagazine, het AM Jaarboek 2001/2002.

Mondjesmaat

Naast een traditionele koopsompolis bestaat het assortiment van Basic-life inmiddels uit een lijfrenteverzekering tegen periodieke premie en twee direct ingaande lijfrenteverzekeringen, waarvan één met gegarandeerde uitkeringen en één op basis van beleggingen. Volgens Boermans zijn zo’n duizend tussenpersonen bekend met het concept van de virtuele levensverzekeraar. “Mondjesmaat treden assurantiekantoren toe tot de groep die ook daadwerkelijk zaken doet met Basic-life.”

Basic-life is vanaf de oprichting sterk verbonden geweest met Stad Rotterdam. Volgens Boermans komt daar verandering in en is de techniek beschikbaar voor alle ASR-maatschappijen, dus ook voor Amev, De Amersfoortse, Falcon en Woudsend. “Het concept gaat langzamerhand aanslaan.”