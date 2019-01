ASR drukt band met Fortis ook uit in naam en logo

ASR gaat de band met moedermaatschappij Fortis ook zichtbaar in merknaam en logo. De naam wordt omgedoopt in Fortis ASR en tevens wordt het Fortis-beeldmerk overgenomen.

Met deze maatregelen volgt Fortis het voorbeeld van concurrerende concerns als Achmea en ING die in 2000 respectievelijk 2001 dezelfde stap hebben gezet. Volgens Fortis biedt het toevoegen van haar merknaam en beeldmerk voordelen voor ASR en haar werkmaatschappijen, waaronder De Amersfoortse, Europeesche en Stad Rotterdam. “Voor ASR en haar merken betekent dit een sterker profijt van de verbondenheid met Fortis als internationale financiële dienstverlener. Tegelijkertijd wordt daarmee ook in de Nederlandse markt duidelijker zichtbaar dat Fortis staat voor bankieren, beleggen en verzekeren”, aldus de directie in een toelichting.

De werkmaatschappijen die onder eigen merknaam blijven opereren, zullen uiterlijk eind volgend jaar naam en logo van Fortis moeten hebben toegevoegd op alle huisstijldragers. De eerste uitingen zullen op korte termijn zichtbaar dienen te zijn. “De invoering gebeurt zo veel mogelijk budgetneutraal om de werkmaatschappijen de kans te geven voorraden op te maken en eigen prioriteiten te stellen afhankelijk van de beschikbare ICT-capaciteit”, aldus ASR-woordvoerder Johan van der Schoot. De andere werkmaatschappijen, Amev, Falcon en Amev-Ardanta, hebben het beeldmerk van Fortis al aan hun merknamen toegevoegd.