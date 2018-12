Arag dekt nu rechtsbijstand paardenbezitters

De ProRechtPolis voor paardeneigenaren is bestemd voor mensen die een rijpaard of koetspaard in privébezit hebben. Gedekt zijn alle geschillen die voortvloeien uit het bezit van het dier. De verzekering geldt ook voor andere (gemachtigde) gebruikers van het paard. De dekking maakt deel uit van een speciaal verzekeringspakket voor paardenbezitters dat wordt gevoerd door Westenburg Assurantiën – specialist op hippisch gebied – en waarvan het risico wordt gedragen door Fairmount Paardenverzekeringen (afgezien dus van de rechtsbijstanddekking). Westenburg heeft voor de ontwikkeling van de dekking bij Arag aangeklopt. De polis kost e 40 per paard per jaar. Er zijn in ons land ongeveer 500.000 paarden in privé-bezit.