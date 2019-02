Aon centraliseert backoffice individueel pensioenbedrijf

Aon Nederland gaat per 1 januari 2003 de backoffice-activiteiten van het individuele pensioenadviesbedrijf centraliseren op het hoofdkantoor in Rotterdam. Bij deze operatie zijn maximaal twaalf medewerkers betrokken.

De voorgenomen centralisering van de backoffice van het individuele pensioenbedrijf is een reactie op het inzakken van de pensioenmarkt, aldus directievoorzitter John van der Steen (47), sinds medio dit jaar opvolger van de gepensioneerde Michiel Bal.

Volgens van der Steen gaat het om “een kleine ingreep” gemeten naar het totaal van 1.600 medewerkers. De frontoffice-activiteiten van het individueel pensioenbedrijf blijven bij de acht regiokantoren. Van der Steen: “Van de betrokken medewerkers verhuizen er een paar naar Rotterdam; voor de overige medewerkers wordt in goed overleg gekeken naar herplaatsing binnen het bedrijf dan wel elders. Op hen is in elk geval het vigerend sociaal plan van Aon Nederland van toepassing verklaard.”