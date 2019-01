Anva ontslaat tien adviseurs

“Het personeel is ingekocht op basis van de hoeveelheid werk die gedaan moest worden. De markt is gewijzigd. Dat resulteerde in het ontslag van deze tien adviseurs”, aldus Van Almkerk. Hij benadrukt dat het bedrijf financieel gezond is en niet te koop staat.

Het gerucht dat de hoge kosten van het nieuw gehuurde pand aan de Stadsring 201 zwaar drukken en dat er daardoor mensen weg moesten, ontkent Van Almkerk. “Dat is zeker niet het geval. Inderdaad hebben wij de resterende ruimte nog niet kunnen verhuren. Ook die markt is ingezakt.” Bij het systeemhuis zijn nu nog 115 mensen werkzaam.