Anker Rechtsbijstand: module fiscaal recht en vermogensbeheer

De module ‘fiscaal recht en vermogensbeheer’ is er in twee varianten: een basismodule en een uitgebreide module. De dekking voor vermogensbeheer biedt rechtsbijstand bij juridische geschillen met effectenmakelaars en vermogensbeheerders. Deze dekking is voor beide varianten gelijk. Voor fiscale zaken geeft de basismodule rechtshulp vanaf de beroepsfase en de uitgebreide module vanaf de bezwaarfase.

De jaarpremie voor de basismodule bedraagt e 45. Voor de uitgebreide module is dit e 96.