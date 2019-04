Anke Haneveer

Een teambuildingsdag of zo?

Die functie had het ook wel een beetje, maar daar ging het niet om. Ik ben lid van het BHV-team van Interpolis, de Bedrijfshulpverlening. Om het BHV-diploma te behouden moet je elk jaar een grote brandoefening doen.

Waar deed je dat?

Met zo’n vijfenvijftig andere BHV’ers van diverse Interpolis-vestigingen ben ik naar Risc geweest, een bedrijf in Rotterdam dat trainingen geeft aan bedrijven en professionele brandweermannen. Op het terrein werden branden aangestoken en wij leerden hoe we die moesten blussen.

Ga je elk jaar daar heen?

Nee, vorig jaar hebben we geoefend bij de brandweer in Tilburg. Daarna hebben we, meer als ‘uitje’, een rondleiding gehad door het Mediapark in Hilversum om te zien hoe daar de beveiliging geregeld is. Ze waren net overgegaan op een nieuw systeem met nieuwe camera’s en zo. Het zag er voor mij, als leek, prima uit. Tien maanden later werd Pim Fortuyn er vermoord.

Wat voor branden hebben jullie bij Risc geblust?

Een houtbrand in een stalen keet. Zo’n brand geeft een enorme stoom en hitte. Ook was er een brandende telefooncel. Daarbij komen, vanwege het rubberen omhulsel van de telefoondraden, giftige stoffen vrij. Maar het spannendst vond ik de gasbrand. Het moest een brandend gaslek in een bovengrondse leiding verbeelden. Het was heel spectaculair. We blusten dat met vijf man. Twee spuiten die wij, vanwege de hoge waterdruk, met z’n tweeën moesten vasthouden. Een coördinator in het midden. Zo’n brand had ik nog nooit geblust. Heel bijzonder.

Je zat dik in de kleren. Wat had je onder dat pak aan?

We hadden speciale laarzen en handschoenen aan, en hadden uiteraard een helm op. Onder de buitenoverall droegen we nog een binnenoverall. We mochten eigen ondergoed en sokken aan.

Heb je het al eens in praktijk kunnen brengen?

Nee, gelukkig niet. Ik ben er wel anders door naar dingen gaan kijken. Zo zal ik bijvoorbeeld nooit meer mijn auto bij een brandkraan parkeren, want dan kan de brandweer er niet bij.

Anke Haneveer (midden) blust een gasbrand samen met de BHV’ers Daan de Jong, Leo van de Ven, Nico Landsheer en Mark Ligthart, die allen op de Tilburgse vestiging van Interpolis werken.