Ancora koopt Minnee

NBVA-lid Ancora, actief in zowel verzekerings- als in onroerendgoedbemiddeling, wordt geleid door de vennoten René de Jager en Hans Guijt. De assurantiewerkzaamheden vinden plaats onder de naam Ancora De Wegwijzer Verzekeringen. Twee jaar geleden werd assurantiekantoor De Wegwijzer (eveneens Katwijk) overgenomen.

Ancora, 44 jaar geleden opgericht, telt een aparte vestiging die in hypotheken bemiddelt onder de naam Hypotheekplanner. “Daar worden zo’n 125 hypotheken per jaar gesloten”, aldus Guijt, die het totaal aantal klanten op 4.500 schat. De jaarlijkse provisieomzet bedraagt circa e 850.000. In de assurantie- en hypothekentak van Ancora zijn 8 fte’s werkzaam; de makelaarsafdeling telt 5 fte’s.

Henk Minnee besloot met de WFD in zicht zijn eenmanskantoor (ca. 900 klanten) eerder van de hand te doen dan hij had gepland. De overname, die begin november werd beklonken, kreeg in december een wrange bijsmaak door het volkomen onverwachte overlijden van Minnee.

Guijt sluit een volgende overname niet uit, maar die zal nog wel even op zich laten wachten. “We hebben na de overname van De Wegwijzer eerst die posten helemaal geconverteerd. Dat geeft meer rust in de portefeuille. Het is in de huidige omstandigheden eten of gegeten worden in deze branche. Kantoren moeten steeds meer gaan kiezen tussen specialiseren of zelf specialisten in huis halen. Wij kiezen voor het laatste.”