Amstgeld start adviesdienst voor klanten met beleggingshypotheek

Volgens beleggingsstrateeg Bob Homan van Amstgeld is actief omgaan met de beleggingshypotheek belangrijk, nu de AEX-index op het laagste punt staat sinds zes jaar. “Een herweging binnen de beleggingshypotheek is op dit moment verstandig. Alleen moet het intermediair niet het actieve beheer van de hypotheek verzorgen. Dat moet hij overlaten aan een specialist.”

Homan vindt dat te weinig wordt gedaan met beleggingshypotheken. “Er wordt aan het begin een bedrag gestort en vervolgens wordt er niet meer naar omgekeken, totdat de hypotheek moet worden afgelost. Het intermediair kan echter in zee gaan met een beleggingsspecialist die de klant begeleidt. Daarvoor is periodiek contact nodig. Je ziet vaak dat de situatie van de klant gedurende de looptijd verandert. Je zou dan bijvoorbeeld de beleggingsportefeuille na verloop van tijd offensiever kunnen maken. Een andere optie is dat je na twintig jaar gaat kijken of je niet wat meer in obligaties kunt gaan beleggen om je geld alvast veiliger te stellen.”

Amstgeld werkt sinds kort samen met Westland Utrecht. Met andere onderdelen van de ING-divisie Intermediair wordt ook een samenwerking gestart. Aan enkele tientallen klanten wordt nu de dienst Amstfund aangeboden. “Dat is voor klanten met een beleggingsportefeuille tot e 125.000. De dienst bestaat uit een nieuwsbrief die wij viermaal per jaar toesturen, het elk jaar opnieuw vaststellen van een risicoprofiel en een advies over hoe de beleggingsmix het beste kan worden aangepast.” Er is geen persoonlijk contact met een adviseur. Dat is wel weggelegd voor klanten met een grotere beleggingsportefeuille, onder de naam Amstgeld Persoonlijk Advies.