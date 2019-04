Amsterdamse makelaars verder op alternatieve beurs

Dat besluit is genomen tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB). Nadat bekend was geworden dat het huurcontract voor het beursgebouw aan de Strawinskylaan per eind dit jaar was opgezegd, sloeg in januari een zestal makelaars de handen ineen om een alternatief te bedenken. Dat leidde weer tot de VNAB-commissie ‘Alternatieve Ontmoetingsplaats Co-assurantie’ onder leiding van Michiel Vervliet, die tijdens de ledenvergadering een plan presenteerde.

“Zolang het nieuwe elektronische beurssysteem e-ABS, waarin 80% van de contracten gesloten moet gaan worden, nog niet optimaal werkt, zullen we gebruik maken van een voorlopige ontmoetingsplaats. Die moet in ieder geval tot maart 2005 in stand blijven”, zegt Michiel Bredius (Klap-des Bouvrie & Bredius), voorzitter van de werkgroep van zes makelaars. “De locatie word hoogstwaarschijnlijk het kantoor van Schut Grosheide Advocaten aan de Amstelveense weg. Daar kunnen we gebruik maken van een aantal algemene vergaderzalen. De doelstelling is dat de ruimtes één dag in de week, op maandagmiddag, gebruikt gaan worden. In de drukke maanden oktober, november en december zou deze alternatieve beursvloer ook op woensdagmiddag open kunnen.”

Makelaars die gebruik willen maken van de alternatieve beurs, kunnen via een nog te openen website afspraken maken. “Het moet een centraal agendasysteem worden”, aldus Bredius. “Als e-ABS eenmaal functioneert, kan de alternatieve beurs wellicht gesloten worden. Maar ik ben van mening dat er altijd persoonlijk contact nodig zal blijven.”

Volgens de ‘commissie-Vervliet’ blijft een ontmoetingsplaats gewenst voor kennisuitwisseling en netwerken. Er is een voorstel ingediend om tienmaal per jaar per branche een bijeenkomst te organiseren, die bij toerbeurt in Amsterdam en Rotterdam wordt gehouden. In december wordt hierover een definitief besluit genomen.

De VNAB streeft ernaar per 15 juli de module Schadeafwikkeling van e-ABS operationeel te hebben, in eerste instantie alleen voor brandschades. In september start een proef met het elektronisch plaatsen van risico’s; de definitieve invoering staat gepland voor januari volgend jaar.

Wanneer de Rotterdamse beurs, nu gehuisvest in het WTC, gaat verdwijnen, is nog niet duidelijk. Met het WTC wordt wel gesproken over een alternatieve ontmoetingsplaats.

Het VNAB-bestuur: (v.l.n.r.) Jan Westerbeek, Jan Boogaard, Kees Krijgsman, Rolf van der Wal, Michiel Vervliet, Jan de Jong (vanaf 1 juni secretaris), Gerard van Ommeren en Aad Meijburg. Niet op de foto: Ad Konijnendijk.