Amicon biedt reizigers aanvullende producten

Amicare biedt de verzekerden van de Amicon Groep (Geové RZG en Amicon Zorgverzekeraar) onder meer reizen met medische begeleiding. Dit zijn geen medische reizen, maar rondreizen op diverse locaties (zoals Egypte en Andalusië) waarbij een arts meereist. Voorts kunnen verzekerden die verre reizen maken, tegen betaling gebruik maken van Travel Health Clinic die ‘reisbegeleiding op afstand’ geeft. Travel Health Clinic kan vanuit het buitenland worden geraadpleegd bij medische problemen en vragen, maar kan ook (vooraf) zorgen voor bepaalde zaken, zoals een klamboe en medicijnen. Amicare kan ook zorgen voor een op de situatie toegesneden reisapotheek, of voor een snelle (eventueel preventieve) keuring.

Het is de bedoeling, dat het aantal diensten en producten regelmatig zal worden uitgebreid. Ze worden onder meer aangeboden via de verzekerdenmagazines van Amicon en Geové RZG.

Amicon heeft een belang van 40% in Amicare. De overige aandelen zijn in handen van de Ziekenhuisgroep Twente (30%) en Etrias een bedrijf voor medische gerelateerde producten (30%). De directie wordt gevoerd door Jos Dijkers die afkomstig is van Etrias.