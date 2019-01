Amev Zorg boekt slechtere resultaten

Het zorgbedrijf van Amev (Fortis) boekte vorig jaar een premie-inkomen van f 22,9 mln, hetgeen f 3,1 mln minder was dan in 1999. Het technisch resultaat daalde van f -247.000 naar f -881.000.

Amev Zorg omvat de gehele medische varia bij Amev. Annemarie Goede, woordvoerster van Amev, kan niet zeggen in welke mate de branches ziektekosten, aov en ongevallen hierin zijn vertegenwoordigd.

Carlo de Swart bestuursvoorzitter van ASR (ASR heeft binnen Fortis de leiding over Amev) zei onlangs dat het een optie is, dat Amev Zorg wordt overgeheveld naar De Amersfoortse (ASR) Daartegenover zou dan staan dat het schadebedrijf van de Amersfoortse wordt overgeheveld naar Amev.