Amev vervult liefste wens zieke kinderen

In het kader daarvan heeft de verzekeraar een ‘wensenwedstrijd’ geopend via haar website www.amev.nl. De zieke Mike (zie foto) stelde met een druk op de knop van een computer de website open. Mike die in een Cadillac onder politiebegeleiding was afgehaald, mocht de computer met alles erop en eraan mee naar huis nemen. Daarmee werd zijn liefste wens vervuld. De dag werd besloten met een ballonvaart boven Utrecht. De wensenwedstrijd van Amev duurt tot en met november. In december wordt de origineelste met de mooiste verklaring door Amev waargemaakt.