Amev verkoopt intermediair via website

Bezoekers van de site krijgen op basis van hun behoeften maximaal tien tussenpersonen bij hen in de buurt aangeboden waaruit zij kunnen kiezen. Het intermediair krijgt op deze manier een ‘warme lead’ op zijn bordje.

Amev zegt hiermee uniek te zijn. “Bij andere verzekeraars kan alleen op postcode gezocht worden. Bij ons kan de klant zijn wensen kenbaar maken, zoals advies aan huis of op kantoor bij de adviseur, het tijdstip (ochtend, middag, avond), waarover hij geadviseerd wil worden et cetera. De klant krijgt dus geen adviseur over de vloer die alleen iets weet van hypotheken, waar die klant juist zat te wachten op een advies op het gebied van financiële planning”, aldus woordvoerster Miranda Noorlander. Over de voor hem geselecteerde adviseurs, kan de sitebezoeker uitgebreide informatie vinden in de desbetreffende kantoorprofielen.

Controle

Amev gaat via dit concept samenwerken met zeshonderd van haar adviseurs. “Wij gaan dit niet met alle adviseurs in onze databank doen, maar alleen met die adviseurs die een bepaalde omzet bij ons onderbrengen.”

Steekproefsgewijs zal Amev bij de klanten onderzoeken of de adviseur ook daadwerkelijk contact heeft opgenomen met de klant. “Wij brengen namelijk wel een ‘warme lead’ bij de adviseur. Daar moet hij dan wel gebruik van maken.”