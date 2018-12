Amev start proef met mutatie- en statusdesk

Amev is deze week gestart met mutatie- en statusdesk. Het betreft een proef waaraan zestig tussenpersonen deelnemen. Doel is het primaire proces te verbeteren.

Tussenpersonen kunnen bij deze telefonische desk terecht voor simpele wijzigingen op een particuliere schadeverzekering en statusvragen. Deze statusvragen kunnen bijvoorbeeld het aantal schadevrije jaren op een polis betreffen of wat het verzekerde bedrag is. Eventuele mutaties worden dezelfde dag nog verwerkt.

De proef duurt drie maanden. Afhankelijk van het succes wordt de mogelijkheid van telefonische vragen en mutaties uitgebreid naar meerdere tussenpersonen. Deze telefonische mutatie- en statusdesk is een traject dat naast het extranet Cockpit loopt. Via Amev Cockpit kunnen mutatieformulieren gedownload worden. Het online doorgeven van mutaties is via dit extranet nog niet mogelijk.