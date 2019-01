Amev Schade realiseert winstgroei van 300%

Uit cijfers in het AM Jaarboek 2001/2002 blijkt dat de winst van het schadebedrijf in 2000 ruim e 45 mln bedroeg. Dat betekent dat de winst over het afgelopen jaar ruim e 181 mln bedraagt. De verzekeraar ontkent deze getallen niet, maar zegt in verband met koersgevoeligheid daar geen uitspraken over te doen. “Kees Rutten heeft met het noemen van dat percentage al de grenzen opgezocht van wat binnen Fortis toelaatbaar is. Over de afzonderlijke bedrijven binnen de groep mogen geen uitspraken gedaan worden”, aldus marketing-directeur Ruud Dekker.

In hetzelfde artikel zegt Rutten dat het marktaandeel vergroot is. Navraag leert dat het in dit geval het marktaandeel voor het onderdeel Leven Individueel betreft. Dekker: “We beginnen nu weer voorbij de 6,5% te komen. Het was 5,5%. Onze grootste dip lag rond de 5%. Dat was Amev op zijn allerslechtst.” Als oorzaken voor de groei van het marktaandeel noemt Dekker dat de primaire processen van de verzekeraar op orde zijn ten opzichte van de rest van de markt. “Verder zitten onze producten aan de bovenkant van de markt. Amev Levenslijn is een topper. Ook de uitstraling van de maatschappij is goed en de relatie tussen de medewerkers intern en onze externe relaties is ook goed te noemen.”