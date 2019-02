Amev benut extranet Cockpit voor selectie marketingacties

De aangesloten tussenpersonen krijgen van de maatschappij bericht over acties waarbij met grote bestanden gewerkt wordt en vinden op Cockpit een overzicht van hun klanten die voor de actie in aanmerking komen. De tussenpersoon kan vervolgens aangeven welke klanten hij wil aanschrijven en met ‘één druk op de knop’ regelt Amev de verzending en verwerking.

Een andere verbetering in Cockpit is het klantdossier: een tussenpersoon beschikt nu vanuit één centraal punt over zijn klantgegevens en van waaruit hij al zijn transacties doet. Switchen naar ‘leven’ voor inzage levenpolissen of naar ‘schade’ voor het aanvragen van een schadeverzekering is niet meer nodig. Vanuit zijn klantdossier kan de tussenpersoon alles zien en doen.

Amev heeft ook enkele cijfers gepresenteerd over het gebruik van Cockpit. Kijkend naar de maand juni vonden er 70.000 gebruikersessies plaats (3.500 bezoekers per werkdag). Het aantal aanvragen in juni bedroeg 9.600 (schade, leven, bancair) en het aantal mutaties 6.000 (leven en schade).