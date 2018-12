Amersfoortse niet eens met WA0-gatadvies Consumentenbond

In het juni-nummer van ‘Consument en geld’, een magazine van de Consumentenbond, wordt uitvoerig aandacht besteed aan arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Er staat onder meer in, dat voor werknemers ouder dan 52 jaar een WAO-gatdekking vaak weinig zin heeft. Een werknemer ontvangt vanaf zijn 53e jaar bij maximale arbeidsongeschiktheid namelijk drie jaar lang 70% van het salaris en vanaf zijn 56e tot (in principe) zijn 65e jaar een vervolguitkering krijgt van ten minste 60% van het salaris. “Mocht u tot de conclusie komen dat de WAO-gatverzekering geen zin meer heeft, vraag dan de werkgever die dekking te schrappen. Dat scheelt weer in het loonzakje. Als er een verplichte WAO-gatverzekering is voor alle werknemers binnen het bedrijf, zal het lastiger zijn om dit individueel te regelen.”

“Ik vind het geen goed advies”, zegt Frank Romijn, directeur van De Amersfoortse. “Er is dan immers toch van het 57e tot het 65e jaar een terugval van 10% van het inkomen. Bij een maximaal inkomen (voor de WAO) is dat f 8.500 per jaar.” In het advies gaat de Consumentenbond er ook van uit dat de werknemer door het WAO-gat geld verliest. Als de werknemer een spaarpotje heeft kan hij dat aanspreken. “Voorzieningen als een WAO-gatdekking zijn er juist zodat mensen hun spaarpotje niet hoeven aan te spreken”, zegt Romijn.

Aov-premies

‘Consument en geld’ heeft ook aov-premies vergeleken. Er werden offertes gevraagd voor een 40-jarige slager (beroepsarbeidsongeschiktheid) en software-adviseur (gangbare arbeid). Hierbij kwam de Amersfoortse in beide gevallen als goedkoopste uit de bus. De Goudse was voor de slager het duurst, maar kwam voor de software-adviseur op de derder plaats als goedkoopste verzekeraar. Avéro Achmea was voor de software-adviseur het duurst, maar kwam voor de slager op de tweede plaats als goedkoopste verzekeraar.