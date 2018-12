Amersfoortse gaat naar Schadegarant

Verzekerden met een Personenauto Optimaalverzekering (WA + volledig casco) zijn met ingang van deze maand verplicht hun auto te laten repareren door een herstelbedrijf dat is aangesloten bij de Schadegarant-keten. De samenwerking met de SLA-schadeherstellers is per die datum beëindigd. Verzekerden met een beperkt casco- of standaard cascoverzekering van De Amersfoortse kunnen ook gebruik maken van een ander schadeherstelbedrijf, mits dit niet is aangesloten bij SLA.

“Net als andere verzekeraars willen wij de verzekerden stimuleren naar een hersteller te gaan die met ons samenwerkt. De premie voor de Optimaalverzekering is lager en de polis kent een aantal extra’s. In ruil daarvoor verplichten wij de verzekerden gebruik te maken van een Schadegarant-herstelbedrijf. Standaard- en beperkt cascoverzekeringen hebben wat meer keuzevrijheid; deze verzekerden kunnen ook naar hun dealer gaan”, zegt een woordvoerder van De Amersfoortse.

Deze verwacht niet dat verzekerden die altijd een SLA-bedrijf in de arm namen, ontevreden zullen zijn: “Zo’n 80% van de SLA-bedrijven is ook bij Schadegarant aangesloten. Bovendien heeft Schadegarant met drieduizend deelnemers een betere landelijke dekking dan SLA, dat tweehonderd bedrijven telt”. ASR-zusters Stad Rotterdam, Amev en Woudsend sloten zich al eerder aan bij Schadegarant.

Uitbreiding

De Optimaalpolis is verder uitgebreid met een ‘no-blamesysteem’. Schades waaraan de verzekerde geen schuld heeft, hebben geen gevolgen meer voor de no-claimkorting. Daartegenover staat wel de invoering van een eigen risico van f 143. Voor de overige autoverzekeringen wordt het eigen risico tot hetzelfde bedrag verlaagd wanneer de verzekerde gebruik maakt van een Schadegarant-bedrijf. Het nieuwe eigen risico geldt voor nieuwe en gewijzigde polissen sinds 1 juni; voor de bestaande portefeuille gaat de wijziging op 1 augustus in.