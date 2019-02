Amerikaanse deelname in terrorismepool

Het bedrijf van investeerder Warren Buffet verzekert samen met onder meer Allianz sinds vorig jaar ook luchtvaartmaatschappijen tegen terreurschade. De toetreding van Berkshire Hathaway betekent in de praktijk dat de overheid haar deel van e 300 mln voor e 100 mln kan doorsluizen naar het Amerikaanse bedrijf.

“Het is dus niet zo dat de tweede laag van de pool, die van de herverzekeraars, is uitgebreid”, zegt Hans van Dijl, directeur van de Vereenigde Assurantiebedrijven Nederland (VAN), waar de administratie van de terrorismepool is ondergebracht. “Er zijn nu vier in plaats van drie lagen: het verzekeraarsdeel van e 400 mln, het herverzekeraarsdeel van e 300 mln, het overheidsdeel van e 200 mln en nu dus de e 100 mln van Berkshire Hathaway.”

Er is voorlopig geen sprake van dat de totale capaciteit van de pool, die voluit Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden heet, zal worden uitgebreid tot meer dan e 1 mld, zoals minister Zalm van Financiën in juni aan de Tweede Kamer schreef.