AM Web compleet vernieuwd

Nieuw op AM Web is de rubriek AM BuitenlandSignalen; een dagelijks overzicht van vijf verzekeringsberichten uit diverse buitenlandse media. Tezamen met de al bekende rubrieken AM Actueel (het laatste Nederlandse nieuws) en AM MediaSignalen (het krantenoverzicht) biedt AM Web nu iedere werkdag een compleet overzicht van het laatste binnen- en buitenlandse nieuws.

Verder zijn er een aantal servicerubrieken aan AM Web toegevoegd, zoals de ‘Veelgestelde vragen’ (onder Help) en de Winkel; een online catalogus met een groot deel van de voor de verzekeringsprofessional interessante Kluwer-uitgaven ingedeeld in thema’s.