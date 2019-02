AM genomineerd voor LOF-prijs

De LOF-prijs voor vakinformatie wordt jaarlijks uitgereikt aan het uitgeefproduct dat zich kwalitatief onderscheidt in inhoud, productmix en vormgeving. De prijs is een initiatief van Stichting Lucas-Ooms Fonds en de Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap van het Nederlands Uitgeversverbond.

Naast AM zijn de volgende inzendingen genomineerd: Automotive (RAI), Bizz (Reed), Intermediair (VNU) en Recht.nl (Rechtnet).

De uitreiking van de prijs, waaraan e 10.000 is verbonden, heeft plaats tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 15 januari van de Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap in Hotel The Grand in Amsterdam.