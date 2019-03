Alpina gaat op in Zurich

Alpina is in ons land actief via de volmachtbedrijven Turien & Co, Bruns ten Brink en Hienfeld. De premieomzet was in 2002 ruim e 75 mln, voornamelijk uit Motorrijtuigen. Zo’n negentig procent van de omzet komt binnen via Turien & Co, dat de gevolgen van de fusie nog niet kan overzien. “Of de naam Alpina ook van de Nederlandse markt zal verdwijnen, is nog niet bekend”, schrijft wettelijk vertegenwoordiger en Turien-functionaris Piet Schneider in een brief aan het intermediair.

Hij vervolgt: “Vast staat dat Turien & Co Assuradeuren exact dezelfde producten tegen dezelfde premies en voorwaarden en provisie zal blijven bieden, hetzij met Alpina als risicodrager, hetzij met een andere risicodrager die tenminste dezelfde solide financiële zekerheid biedt”. Volgens Schneider staat het eigendomsrecht “van deze zeer goede schadeportefeuille” hiervoor garant.