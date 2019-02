Almere krijgt een ING-telewerkcentrum

ING opent in maart een speciaal kantoor in Almere waar medewerkers kunnen telewerken.

Voor 560 medewerkers van de afdelingen ICT, facilitymanagement en ING Bank Nederland zijn er 160 werkplekken beschikbaar. Zij kunnen daar plaats- en tijdsonafhankelijk hun werk doen.

Het betreft een proef, waarmee ING wil vaststellen wat de voor- en nadelen van deze huisvestingsvorm zijn voor zowel werkgever als werknemer. Belangrijkste doelstelling, naast het terugdringen van de files in ons land, is het verhogen van de arbeidstevredenheid van medewerkers en daarmee de kwaliteit van hun werk.

Het project wordt na een jaar geëvalueerd. Als de proef slaagt, wil ING het centrum in Almere uitbreiden en beschikbaar stellen voor medewerkers van andere bedrijfsonderdelen. In andere plaatsen zullen er dan ook telewerkcentra worden geopend.