Allianz Nederland Groep in nieuwe structuur van start

Bij Schade kent Allianz, los van de aparte eenheid London Verzekeringen, drie business-units onder de paraplu van Allianz Nederland Schadeverzekering. Er is een business-unit ‘Tussenpersonen’, gericht op de provinciale markt, en een business-unit ‘Makelaars en Internationale Zaken’.

Laatstgenoemde unit kent als takken ‘Allianz Global Risks Nederland’ (gericht op bedrijfsrisico’s van grote nationaal en internationaal opererende bedrijven) en ‘Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen’ (gericht op collectiviteiten; het gaat hierbij voor het grootste gedeelte om autoverzekeringen, maar binnen werknemerscollectiviteiten worden ook de overige eenvoudige schadeverzekeringen afgezet).De schadebehandeling voor beide voornoemde units is in een aparte business-unit ondergebracht.

Rechtsbijstand

Bij het samengaan van Royal Nederland en Zwolsche Algemeene moest een keuze worden gemaakt op het punt van de rechtsbijstandverzekering. De Zwolsche werkte samen met Arag en Royal met DAS. Mede doordat bij de integratie van de IT-systemen is gekozen voor het systeem van Royal, is qua rechtsbijstand de keuze op DAS gevallen. Als alle betrokken Arag-polissen worden omgezet, krijgt DAS er 15.000 gezins- en 2.000 bedrijfspolissen bij.

Leven

Allianz Nederland Levensverzekering is de nieuwe naam voor Royal Nederland Leven en Zwolsche Algemeen Leven. Het adres van Allianz Nederland Leven is Buizerdlaan 12, 3435 SB Nieuwegein (postbus 9, 3430 AA Nieuwegein), tel. 030-281.42.42. In alle e-mailadressen is “@royal.nl” vervangen door “@allianz.nl”.

Het logo van Allianz Nederland