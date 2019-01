Akkoord over arbeidsvoorwaarden

De vakbonden en Allianz Nederland hebben een akkoord bereikt over de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden van de fusiemaatschappijen Royal Nederland en Zwolsche Algemeene. Volgens Ahmed Kansouh, bestuurder Dienstenbond CNV moet je spreken van een onderhandelingsresultaat. “Het is geen luxe harmonisatie. We leggen het akkoord neutraal voor aan de leden.” De geschilpunten tussen vakbonden en Allianz zijn opgelost. Dat betekent dat is gekozen voor het ‘arbeidsduurkeuzemenu’ van Zwolsche Algemeene dat aansluit bij de cao voor de bedrijfstak.

Over het salarisgebouw is afgesproken dat niemand er op achteruit gaat. “In sommige gevallen is het eindsalaris in de schaal zelfs wat naar boven afgerond. We hebben voor vergelijkbare salarisschalen de eindsalarissen gemiddeld. In sommige gevallen is daar een hoger eindsalaris uitgekomen.”

Een ander geschilpunt was het aannemen van buitendienstmedewerkers op condities van de cao voor de binnendienst. Dit is strijdig met de afspraken en zal dan ook niet plaatsvinden. “Als iemand aantoonbaar commerciële activiteiten buiten de deur heeft, dan is het een buitendienstmedewerker.”

Ten slotte wordt de personeelskorting op hypotheken niet gewijzigd. “De medewerkers behouden hun huidige korting. Verder wordt de regeling aangehouden die Royal Nederland hanteert.”