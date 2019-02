Agis zet verzekerden in beweging

Met de trainingen wil Agis de verzekerden en niet-verzekerden stimuleren om op verantwoorde wijze aan sport te doen. Vorig jaar hield de zorgverzekeraar trainingen in Amsterdam en dat was een groot succes. Er kwamen zo’n 2.000 mensen op af. Nu worden de trainingen behalve in Amsterdam (onder meer in Vondelpark en Sloterpark), ook gehouden in Utrecht (onder meer Griftpark en Park Transwijk), in Amersfoort (onder meer Randenbroek en Bokkeduinen) en Apeldoorn (Orderbos en Matenpark). In het totaal gaat het om 14 locaties.

De trainingen, waarbij kan worden gekozen voor wandelen of hardlopen, worden gehouden van 18 oktober tot en met 20 december en starten om 10.00 uur. Deelname aan een serie van tien trainingen kost Agis-verzekerden e 15 en anderen e 20. Opgeven kan via een antwoordkaart in het verzekerdenmagazine of via www.agisweb.nl

Ook Agis-topman Eelke van der Veen gaat meedoen aan de trainingen. “De trainingen zijn ook bedoeld voor mensen die niet gewend zijn te lopen”, zegt hij. “Ik zal me er dan ook thuis voelen.”

Eelke van der Veen: “Ik zal me op die trainingen thuis voelen”