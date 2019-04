Agis vindt Sociaal Plan niet langer nodig

Agis heeft het Sociaal Plan niet verlengd. De reorganisatie is achter de rug en over komende verhuizingen zijn met medewerkers afspraken gemaakt.

Vakbond De Unie heeft aangesloten werknemers meegedeeld dat Agis geen noodzaak ziet het Sociaal Plan te verlengen. “Kennelijk verwacht de verzekeraar geen nieuwe reorganisaties”, stelt de vakbond. Zorgverzekeraar Agis zegt desgevraagd dat de reorganisatie is afgerond. Agis gaat vrijwel alle werkzaamheden concentreren in Amersfoort. “Er staan – onder meer volgend jaar – nog verhuizingen te wachten, maar met de werknemers voor wie dit grote consequenties heeft, hebben wij de zaken geregeld.” In Amersfoort werken nu 1.300 mensen. De medewerkers van de vestigingen Leusden (200 medewerkers) en Utrecht (150) moeten nog verhuizen. Gehandhaafd blijven de vestigingen (regiokantoren) in Amsterdam (25), Leeuwarden (110), Eindhoven en Heerlen (samen 60). Verder worden de 75 winkels gehandhaafd.