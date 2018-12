Agis-hoofdkantoor komt in Amersfoort

In 2004 betrekt Agis een nieuw hoofdkantoor in Amersfoort. Hierop vooruitlopend wordt in het eerste kwartaal van 2003 het huidige kantoor in Amersfoort aan de Van Asch van Wijckstraat uitgebreid met een gehuurd en tijdelijk onderkomen aan de Berkenweg 11. Aan het eind van dit jaar wordt bekend waar het nieuwe hoofdkantoor komt. In het nieuwe kantoor komen 1.800 van de in het totaal 2.500 personeelsleden te werken.

Agis (1,8 miljoen zorgverzekerden) is ontstaan uit een fusie van de zorgverzekeraars Anoz (Apeldoorn), Anova (Amersfoort) en ZAO (Amsterdam). De werkzaamheden worden gebundeld en de drie genoemde labels verdwijnen. Wel wordt het label Cardian (Utrecht) voor collectiviteiten gehandhaafd.