AFM stuurt géén brief over brutofondsrendement

Die vergelijkbaarheid wordt bereikt als elke maatschappij de voorbeeldkapitalen alleen nog berekend aan de hand van brutofondsrendementen, dus vóór aftrek van álle kosten. Dat gebeurt nu alleen bij het standaardfondsrendement van 4% en het daarvan afgeleide pessimistische rendement. Bij het historische fondsrendement en het eigen voorbeeldrendement – vaak 8%, analoog aan de maximale norm van de Nationale Hypotheek Garantie – worden bijna altijd nettorendementen gebruikt. En daarmee blijft een deel van de kosten buiten de berekening.

Vorige maand kondigde de AFM aan een brief te schrijven waarin de definities voor de Financiële Bijsluiter zouden worden verhelderd. Maar de waakhond blijkt harder te blaffen dan te bijten: de brief wordt niet verstuurd. “We laten het aan de branche over. Ze krijgen de tijd de gewenste verandering zelf door te voeren.” De Financiële Bijsluiter wordt niet eerder aangepast dan na de evaluatie die gepland staat in het najaar van 2003.

Code Rendement & Risico

De gewenste verandering kan het Verbond van Verzekeraars doorvoeren door de Code Rendement & Risico aan te passen. Volgens Roel Wijmenga, voorzitter van de commissie Inzichtelijkheid van het Verbond, is dat een serieuze optie. “We moeten ons echter wel realiseren dat verzekeraars dan weer hun systemen moeten aanpassen en dat kost arbeid, tijd en geld.”

Belangrijker nog zijn de inhoudelijke obstakels. Een akkoord met de Stichting NHG over een brutofondsrendement – bijvoorbeeld 8,5% bruto tegen nu 8,0% netto – lijkt binnen handbereik. De overstap van netto naar bruto bij het historisch fondsrendement is minder eenvoudig. Enerzijds omdat beleggingsfondsen zelf standaard nettorendementen rapporteren, anderzijds omdat bij wijziging niet alleen verzekeraars hun offertes moeten aanpassen maar ook banken en effecteninstellingen.

Het brutofondsrendement is al sinds de invoering van de Code Rendement & Risico in 1996 een heet hangijzer.