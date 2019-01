AFM richt lamp op beleggingsfondsen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een onderzoek gestart naar de kostenvergoedingen die beleggingsfondsen in rekening brengen.

In het onderzoek naar met name de berekening van de kostenvergoeding die beleggers moeten betalen bij aan- en verkoop van beleggingsfondsen, staan vijf onderwerpen centraal: de verwerking van de op- en afslagen bij de aan- en verkoop van de beleggingsfondsen, de vergelijking van aan beleggers in rekening gebrachte kosten met de kosten die in prospectussen staan vermeld, de prijs waartegen en de tijdstippen waarop derden met de beleggingsfondsen kunnen handelen, de berekening van de netto vermogenswaarde en beschrijving hiervan, én de werking van de administratieve organisatie en interne controle van de fondsbeheerders.