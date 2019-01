Aflopende reispolis Elvia wordt duurder

De premieverhoging is volgens Elvia noodzakelijk, omdat de premie voor de kort- of aflopende reisverzekering zou zijn achtergebleven bij de inflatie en het oplopende schadepercentage. “De marges zijn hierdoor en mede onderinvloed van de scherpe concurrentie de laatste jaren lager geweest dan verantwoord is”, licht de directie toe in haar huisorgaan.

De reisverzekeraar benadrukt dat de polisuitkeringen blijven stijgen, met name de betaling van medische kosten en de vergoeding voor verloren brillen en contactlenzen. Ook het toenemende gebruik van mobiele telefoons heeft een verhogend effect gehad op de schadelast, aldus de maatschappij.