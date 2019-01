Aegon wil Van Nierop op laten gaan in VermogensPerspectief

VermogensPerspectief is één van de drie delen van het oude pensioenbedrijf Aegon Zakelijke Markt. De andere twee zijn Pensioen& Advies (rechtstreekse pensioencontracten met grote bedrijven) en BedrijfsPensioenen (pensioenen en lijfrente voor werkgevers en werknemers, via het intermediair).

Het onderdeel VermogensPerspectief richt zich op inkomenszekerheid en vermogensopbouw voor het hogere segment, ook via het intermediair. Op dezelfde markt opereert Van Nierop, volgens de Aegon-leiding “een groeimarkt”. Cees Fortman, nu nog de eerste man van Aegon Pensioen & Advies, heeft de opdracht gekregen om de samenvoeging van Aegon VermogensPerspectief en Van Nierop Assuradeuren te onderzoeken en in dat verband beide managementteams te leiden. Aegon wil één sterke business-unit “die een topassortiment heeft”.

Directie Nederland

Jim Barge en Peter Varenkamp zijn benoemd in de directie van Aegon Nederland. De directie bestaat verder uit voorzitter Johan van der Werf, Theo Bouts, Edgar Koning en Jan Overmeer. In de directie van Aegon Nederland is de nieuwe functie van Chief Financial Officer (CFO) geïntroduceerd. Deze functie wordt ingevuld door Koning.

Barge, nu nog voorzitter van Spaarbeleg, wordt behalve lid van de directie, ook voorzitter van het managementteam van Aegon Pensioen & Advies. Varenkamp wordt naast directielid ook voorzitter van het directieteam van Aegon Particulieren. Hij volgt daarmee Theo Bouts op, die binnen de directie Nederland verantwoordelijk wordt voor onder meer Spaarbeleg, Axent/Aegon, VermogensPerspectief, Van Nierop, Aegon Schadebedrijven, Nabestaandenzorg en ICT-onderwerpen.

Ook binnen de diverse managementteams zijn wijzigingen doorgevoerd. Hans Gerritsen (Aegon VermogensPerspectief) wordt voorzitter van Aegon Schade Bedrijven en Barge wordt als voorzitter bij Spaarbeleg opgevolgd door Jeroen de Munnik, die bij Spaarbeleg momenteel verantwoordelijk is voor Financiën & Informatisering. Erik van Houwelingen krijgt de leiding over Aegon Asset Management, waar hij nu ook al deel uitmaakt van het managementteam. Hij volgt Jan Overmeer op die binnen de directie Nederland de onderdelen Aegon Bedrijfspensioen, Asset Management en het facilitaire bedrijf in Mariahoeve onder zijn hoede krijgt.

Robert van der Tol, nu lid van het managementteam van Aegon Schade Bedrijven, wordt bij Asset Management verantwoordelijk voor Operaties, Financiën en Informatisering.