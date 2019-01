Aegon UK koopt vierde intermediair

Nieuwste aanwinst is Positive Solutions in Newcastle, met tien vestigingen in het Verenigd Koninkrijk en ruim vijfhonderd adviseurs. Aegon koopt nu 60% van de aandelen en heeft een optie om in 2006 de resterende 40% te kopen.

Afgelopen zomer kocht Aegon al de intermediairbedrijven Wentworth Rose (vier vestigingen, 98 medewerkers en e 9 mln omzet), A&B (65 medewerkers en e 7,2 mln omzet) en Momentum (negen vestigingen, 230 medewerkers). Aegon noemt de investeringen “noodzakelijk voor het voortbestaan van een sterk advieskanaal”.

In ons land is Aegon eigenaar van het grootste intermediairbedrijf Meeùs met 110 vestigingen, 2.700 medewerkers en e 190 mln jaaromzet, waarvan e 125 mln uit assurantiebemiddeling.