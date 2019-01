Aegon start verkoop CombinatieHypotheek

Aegon is gestart met de verkoop van de CombinatieHypotheek. Het product bestaat uit de SpaarHypotheek, die kan worden gecombineerd met een aflossingsvrije of een annuïteitenhypotheek.

De spaarhypotheek is niet nieuw bij Aegon. Drie jaar geleden werd vanwege de geringe belangstelling echter gestopt met de verkoop van dit product. Kenmerk van de spaarhypotheek is onder meer dat de uitkering bij overlijden 40% lager mag zijn dan de lening.

Het product is nu weer van de plank gehaald als onderdeel van de (nieuwe) CombinatieHypotheek, waarbij de spaarhypotheek wordt gecombineerd met een aflossingsvrije hypotheek of een annuïteitenhypotheek. Per hypotheekvorm kan een ander rentetype gekozen worden.