Aegon schrapt label Parq.nl

Parq.nl zag in het voorjaar van 2001 het levenslicht en was bedoeld om (beginnende) beleggers te laten kennismaken met indexbeleggen. Het label valt voortaan onder Aegon Bank. Op www.aegonbank.nl kunnen particulieren voortaan direct beleggen in zes verschillende huisfondsen van Aegon. Naast de drie indexfondsen die Parq.nl al bood (Nederland-Index Fonds, Europa-Index Fonds en Wereld-Index Fonds), gaat het om Aandelen Wereldwijd, Obligaties Wereldwijd en Vastgoed Internationaal.