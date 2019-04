Aegon: meer klantgericht werken met ruim 10% minder personeel

Volgens Aegon zal de vermindering van het personeelsbestand – in de komende drie jaar van 3.000 tot beneden de 2.700 medewerkers – via het natuurlijk verloop kunnen geschieden. “Gedwongen ontslagen zijn daarbij niet nodig”, aldus Aegon.

Overigens zullen de gevolgen voor het blijvende personeel hier en daar ingrijpend zijn, onder meer doordat het aantal vestigingen zal dalen van vijf naar drie. Zo zal de vestiging van Aegon Nabestaandenzorg in Groningen worden gesloten. De betrokken zestig medewerkers zullen in de toekomst in of vanuit Leeuwarden gaan werken. Ook moet nog een keus worden gemaakt tussen de vestigingen in Nieuwegein (Spaarbeleg) en Utrecht (Axent).

De twee hoofdvestigingen blijven Den Haag en Leeuwarden. Maar er zullen wel activiteiten onderling verhuizen. Het ligt daarbij niet in de bedoeling dat er grote groepen mensen met hun werkzaamheden mee verhuizen, Aegon opteert voor omscholing. “Ik daag mensen liever uit om voor Aegon ander werk te gaan doen. Daar heb ik goede ervaringen mee”, stelt Johan van der Werf, directievoorzitter van Aegon Nederland.

Los van elkaar

Na bijna tien jaar te hebben gewerkt met zelfstandige business-units die los van elkaar specifieke groepen klanten bedienden, denkt Aegon Nederland de klanten beter van dienst te zijn door meer samenhang tussen de verschillende bedrijfsonderdelen te creëren. De nieuwe structuur sluit volgens de directie beter aan op de snel veranderende markt van financiële dienstverlening.

In een vraaggesprek met het personeelsblad InterAegon stelt Van der Werf: “Als een klant naar Spaarbeleg belt en vraagt om een product dat Spaarbeleg niet verkoopt, zegt de medewerker van Spaarbeleg waarschijnlijk: ‘dat hebben we niet’. Dan wordt, vermoed ik, niet meteen gezegd: ‘maar dat product hebben we bij Aegon wel en ik zal u daar meer over vertellen. Mensen van Aegon Bedrijfspensioenen denken ook niet meteen aan de zorgproducten van Schade Bedrijven. Dat neem ik overigens niemand kwalijk, want daar is nooit op gestuurd. Iedereen is vooral druk bezig met zijn eigen business-unit. Maar daar willen we van af. We willen niet meer dat gewerkt wordt in afgeschermde business-units, maar dat onze managers het hele bedrijf als hun werkterrein beschouwen”.

Er komen vier verkooporganisaties:

– Intermediair (gericht verkoop via onafhankelijke assurantiekantoren);- Meeùs (gericht op particulieren en bedrijven via de 130 kantoren van Meeùs);- Retail Direct (met als verkooporganisaties onder meer Elan en Spaar Advies);- Institutioneel (bedrijvenmarkt, ondernemings- en bedrijfspensioenfondsen).De nieuwe structuur heeft ook gevolgen in het management. Jim Barge treedt terug uit de directie van Aegon Nederland, omdat hij volgens Aegon de combinatie van het lidmaatschap van de directie Nederland met de operationele leiding van Pensioen & Advies als zwaar heeft ervaren. Barge wil zijn aandacht straks geheel concentreren op de marketing- en verkoopunit Institutioneel (grote bedrijven en pensioenfondsen).

Bij de marketing- en verkoopunits wordt Peter Varenkamp verantwoordelijk voor Intermediair, Frits de Leeuw voor Meeùs, Fred Romijnsen voor Retail Direct en Jim Barge voor Institutioneel. Bij de servicecenters is de taakverdeling als volgt: Pensioen, Jeroen de Munnik; Leven Individueel, Eric Rutten; Schade, Hans Gerritsen; Bank, Robert van der Tol; Asset Management, Eric van Houwelingen

De Aegon-medewerkers zijn de afgelopen weken via diverse publicaties en bijeenkomsten geïnformeerd over de plannen van Aegon Nederland. Op donderdagmiddag 2 oktober wordt het voltallige personeel bijgepraat tijdens een bijeenkomst in het Hilversumse Mediapark.

Johan van der Werf: “Onze managers moeten voortaan het hele bedrijf als hun werkterrein beschouwen”.