Aegon introduceert ‘lagen-hypotheek’

In nieuw te sluiten hypotheken kunnen maximaal vier rentelagen worden aangebracht. Door latere bijsluitingen kunnen extra rentelagen worden toegevoegd tot een maximum van negen. Elke rentelaag heeft een minimale omvang van e 20.000.

Bij een verlenging kan eveneens worden gekozen voor meerdere rentelagen tegen dezelfde voorwaarden als bij nieuw te sluiten leningen. Binnen één rentevaste periode kan worden overgestapt naar meerdere rentelagen. Dan wordt wel een boeterente in rekening gebracht.

Bij een combinatie van rentelagen wordt de rente gewogen, rekening houdend met de hoofdsom en de looptijd van elke rentelaag. De rentelagen-optie is opgenomen in het Efdécé Woonpakket, Castle, Geldplan en TAS.

Gebruikers van Castle en Aegon-hypotheeksoftware die offerteaanvragen via HDN aanleveren, krijgen tot 1 april een rentekorting van 0,1%. De rentekorting geldt gedurende de eerste rentevaste periode en is niet van toepassing op de variabele rente.

Zwitserleven geeft overigens ook de mogelijkheid om de lening in lagen te verdelen met elk een eigen rentevaste periode.