Aegon: ideële koffie te duur

Tot verwondering van tal van medewerkers is Aegon alweer afgestapt van de Max Havelaar-koffie. Het belangrijkste motief was het verschil in prijs tussen deze ideële koffie en die van Douwe Egberts (DE). Volgens het facilitair bedrijf van Aegon levert ook DE bijdragen aan versterking van de positie van de kleine koffieboeren. Aegon was in augustus 2000 overgegaan op Max Havelaar-koffie om daarmee haar maatschappelijke betrokkenheid te tonen.