Aegon herstructureert ook Britse activiteiten

Aegon gaat per 1 oktober haar verzekeringsactiviteiten in Groot-Brittannië herstructureren. Eerder werd een reorganisatie in ons land aangekondigd.

De Nederlandse verzekeraar is in het Verenigd Koninkrijk actief op het gebied van levensverzekeringen en pensioenen. De werkmaatschappijen Scottish Equitable, Scottish Equitable International, Aegon Individual Protection en Aegon UK Services worden samengevoegd in één organisatie. De merknamen van deze bedrijven worden gehandhaafd.

Buiten de herstructurering blijven de werkmaatschappijen Aegon Asset nagement UK en Aegon UK Distribution Partners. Laatstgenoemde maatschappij kocht onlangs bemiddelingsbedrijf Elliot Bayley, nadat vorig jaar al vier grote intermediairbedrijven werden overgenomen en een minderheidsbelang was genomen in vier intermediairkantoren.