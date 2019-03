Aegon denkt ook aan schrappen Axent-label

“Het label CNV Verzekeringen verdwijnt niet, omdat de 360.000 CNV-leden er zoveel waarde aan hechten en er zo’n grote binding mee hebben”, verklaart Theo Bouts, directeur Marketing & Verkoop Direct. Wat er met het label Axent gebeurt, is nog onduidelijk. “Op 25 november wordt onder meer daarover een beslissing genomen”, zegt woordvoerder Ronald Kooren. “Er is nog niets beslist, maar het is een mogelijkheid dat de naam Axent verdwijnt. Bij deze herstructurering is overigens heel veel mogelijk.”

De concentratie van alle directe activiteiten in Nieuwegein is onderdeel van een grote herstructurering, die vijf nieuwe servicecentra oplevert en vier nieuwe marketing- en verkooporganisaties. Zo komen in Den Haag de administratieve centra voor Schade, Pensioen en Vermogensbeheer, in Leeuwarden die voor Leven Individueel (inclusief spaarkas en Aegon Nabestaandenzorg) en in Nieuwegein die voor Bank (inclusief Hypotheken). Marketing en verkoop geschiedt vanuit Den Haag voor grote bedrijven, vanuit Leeuwarden voor het intermediair (onder leiding van Peter Varenkamp) en vanuit Nieuwegein voor Aegon Direct (onder leiding van Theo Bouts) en Meeùs (onder leiding van huidig Axent-directeur Frits de Leeuw).

Ander werk

In de jongste editie van personeelsblad InterAegon wordt gerept over het verlies van 450 arbeidsplaatsen in drie jaar tijd. Eerder was bekend dat de herstructurering 350 banen zou gaan kosten. Gedwongen ontslagen zijn niet aan de orde. Aegon belooft de 2.700 medewerkers op 15 december per brief duidelijkheid te verschaffen over hun plaats in de nieuwe organisatie en wie hun direct leidinggevende wordt. Naar schatting zullen 350 mensen een andere baan krijgen. Aegon wil medewerkers niet gedwongen laten verhuizen, maar hen ander werk laten doen. Medewerkers die er zelf voor kiezen hun functie te volgen, kunnen dan ook niet op een verhuiskostenvergoeding rekenen. Alleen als Aegon zo’n verhuizing wenst, geldt een verhuisregeling.

Voor medewerkers van Aegon Nabestaandenzorg, de werkmaatschappij die vanuit Groningen overgaat naar Leeuwarden, gelden enkele aparte regels. Zo worden zij gedurende twee jaar gecompenseerd voor extra reistijd of reiskosten en kunnen ze verhuizen tot minder dan dertig kilometer van Leeuwarden als hun reistijd onaanvaardbaar groot wordt (meer dan één uur). Verder wil Aegon voor mensen met een voltijdbaan telewerken gaan stimuleren, tot maximaal drie dagen per week.