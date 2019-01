Aegon breidt Zorgmanagement uit met arbodienstverlening

Het Gezond Werkplan is een modulair pakket voor verzekeringen en diensten rond ziekteverzuim. Met de module Zorgmanagement wordt het verzuim van de werknemer tot en met de reïntegratie begeleid. Dit gebeurt via Kliq. Nieuw is dat Kliq alle bedrijven met Zorgmanagement kosteloos alle (wettelijk verplichte) arbodienstverlening biedt. Het verzekerde bedrijf hoeft hiervoor dus niet langer een contract te sluiten met een arbodienst.

Ondanks de uitbreiding van Zorgmanagement is de prijs van deze module niet gestegen. Die blijft e 55 per werknemer per jaar.

Aegon geeft ook de garantie dat wanneer de werkgever een Poortwachter-sanctie (loondoorbetaling) krijgt opgelegd, Aegon deze overneemt. Uiteraard moet de sanctie dan niet te wijten zijn aan het gedrag van de werkgever of de werknemer.

“De werkgever heeft nu echt geen omkijken meer naar de verzuimbegeleiding en heeft geen rompslomp meer”, zegt Hans Gerritsen van Aegon Schade Bedrijven. “We hebben de kosten dusdanig laag gehouden die zelfs voor heel kleine bedrijven geen belemmering meer kan zijn.”