Aegon beticht van Brits kartel rond captives

Volgens de Financial Times volgt die conclusie uit notulen van een maatschappijvergadering, voorgezeten door Aegon. De afgesproken prijsformule moet voorkomen dat verzekeraars te veel betalen voor de kantoren.

Het opkopen van kantoren is in zwang geraakt door een wetswijziging die ertoe leidt dat alle tussenpersonen producten moeten aanbieden van meerdere verzekeraars. Die verplichting geldt ook voor kantoren die voorheen exclusief voor één maatschappij werkten of zelfs eigendom waren van een maatschappij.

Volgens de Financial Times zouden de verzekeraars de kartelafspraak ontkennen. “Iedereen mag beslissen wat hij biedt”, zo zegt een Aegon-vertegenwoordiger.