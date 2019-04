Aegon: 1-uursservice hypotheekaanvragen

Om offerteaanvragen sneller te kunnen verwerken, is een nieuwe werkwijze ontwikkeld. Daartoe wordt de huidige software Aepax-Plus Hypotheken overboord gezet. Vanaf komende maand zijn alle hypotheekproducten van Aegon opgenomen in de vergelijkingspakketten Castle en Efdécé. De elektronische gegevensuitwisseling zal verlopen via het Hypotheken Data Netwerk (HDN). De HDN-faciliteit is standaard in Castle en Efdécé opgenomen. Aanvragen die volgens de nieuwe werkwijze worden aangeleverd, resulteren binnen een uur in een offerte of afwijzing.

Tussenpersonen die nu alleen werken met Aepax-Plus, kunnen daarvan voorlopig gebruik blijven maken. Aegon streeft ernaar deze groep voor eind dit jaar een gratis pakket van Castle aan te bieden, waarin alleen Aegon-producten zijn opgenomen.