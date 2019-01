Achmea verkoopt I&I Adviesgroep

I&I Adviesgroep heeft vestigingen in Den Haag, Amersfoort en Zwolle en is vooral actief in pensioen- en EB-advies. Bij I&I, dat op jaarbasis een provisieomzet haalt van e 3,3 mln, zijn dertig medewerkers actief. Uittenbosch was al enige tijd directeur bij I&I, dat nu nauw gaat samenwerken met Dekker Risk Management, het bedrijf van Jan Dekker, dat vooral actief is op de zakelijke schademarkt.

Uittenbosch is na het faillissement van Heijloo & Molkenboer achtereenvolgens aan de slag gegaan bij (toen nog) Kamerbeek Meeùs en “een kleine club in Waalwijk” voordat hij bij I&I als directeur ging werken. “Op een gegeven moment deed zich de mogelijkheid voor om I&I over te nemen”, aldus Uittenbosch. Hoeveel Dekker en hij daarvoor hebben betaald, is niet bekend.

De nieuwe eigenaren streven naar vergaande synergie tussen de vestigingen van I&I en van Dekker Risk Management, gevestigd in Rotterdam (6 medewerkers, jaaromzet e 1 mln). Op welke wijze dat vormgegeven gaat worden, is nog niet duidelijk.