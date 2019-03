Achmea-collega’s laten zich onderzoeken

Hoezo?

Achmea laat dezer dagen weer de Health Check uitvoeren. Op zeventien plaatsen in het land kunnen verzekerden en niet-verzekerden onder meer hun gewicht en hun cholesterol laten meten. Ik vond dat ik als persvoorlichter moest weten wat die check inhoudt. Maar eigenlijk was ik gewoon benieuwd hoe het met mijn lijf is. Corry heeft sinds enige tijd een zeer gezonde leefstijl, is tien kilo afgevallen, en wilde ook wel eens weten hoe ze er voor staat.

En?

Ze onderzoeken je bloed op cholesterol en bloedglucose. Mijn cholesterol bleek veel te hoog. Je moet minder dan 5,0 hebben en ik had 6,1. Ik schrok daar wel van. Mijn bloeddruk bleek goed. Ze wegen je en meten je BMI. Dat moet bij voorkeur minder dan 25 zijn en ik had 26. Corry scoorde, kennelijk dankzij haar andere leefstijl, op alle punten fantastisch.

Wat zei de zuster er van?

Toen mijn cholesterol te hoog bleek, begon de verpleegkundige gelijk over mijn eetpatroon. Ik woon alleen en ben ’s avonds vaak laat thuis, dus dat was altijd een kant-en-klare maaltijd bij de traiteur of AH. Lonny-doosjes. Pizza’s. En tussendoor veel snacks. Gevulde koeken en zo. Toen ik van kantoor Noordwijk verhuisde naar kantoor Amstelveen, kreeg ik van collega’s een ‘Heb je nog een wat te bikkenpakket’. Aan het eind van de middag liep ik namelijk altijd rond met de vraag: ‘Heb je nog wat te bikken?’

Je spreekt in de verleden tijd!

Ja, het advies van de verpleegkundige om echt goed te koken en snacks te laten staan, heb ik mij ter harte genomen. Ik kook nu elke dag. Veel verse vis en verse groenten. En ik eet veel fruit. Geen tussendoortjes meer. Ik had ooit eens het kookboek van The Naked Chef gekregen, en daar ben ik in gaan snuffelen. Ik ben in korte tijd zeven kilo afgevallen. Het is echt een ommekeer. Mijn vriendin is er ook blij mee. Die had al vaak gezegd dat ik anders moest eten.

Hou je het vol?

Absoluut. Ik ben koken leuk gaan vinden. Als ik met mijn vriendin samen was, kookte zij altijd. Nu doen we dat samen. Ik zal ook wel voor gasten gaan koken. Het is eigenlijk gek dat ik het nooit leuk vond. Mijn vader komt uit Irak en kookte thuis altijd. Het is in Irak normaal dat de mannen koken. Het eten was bij ons thuis trouwens altijd een heel feestelijk gebeuren.