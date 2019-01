Achmea: ‘Callcenter neemt gesprekken op’

Om de taak van huisartsen te verlichten heeft Achmea vorig jaar een callcenter in het leven geroepen waarbij inmiddels zo’n zeventig huisartspraktijken zijn aangesloten. De gesprekken van verzekerden met het callcenter worden op tape opgenomen zodat later kan worden nagegaan of de juiste weg is bewandeld. Volgens Achmea hoeven verzekerden daar – met het oog op de privacywetgeving – geen toestemming voor te geven omdat de handelingen en adviezen onder de verantwoordelijkheid van de huisarts vallen. Wanneer een huisarts toetreedt tot het callcenter, delen hij en Achmea dit de betrokken patiënten schriftelijk mee. In zulke brieven komt voortaan te staan dat de gesprekken worden opgenomen en dat de tapes nog een half jaar worden bewaard.